Michelle Obama revelou que sofreu um aborto e fez fertilização in vitro para ter as filhas

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama revelou nesta sexta-feira (9) que lutou contra problemas de fertilidade. Ela contou ter sofrido um aborto há 20 anos e recorrido à fertilização in vitro para dar à luz duas filhas. Em entrevista ao “Good Morning America”, a americana destacou que se sentiu “perdida e sozinha” ao perder a gestação.

“Eu me senti como se tivesse falhado porque eu não sabia como eram comuns os abortos, porque não falamos sobre eles”, recordou Michelle. “Nós nos fechamos na nossa própria dor, pensando que, de alguma forma, estamos quebradas”.

A experiência fez a ex-primeira-dama entender a importância de “conversar com jovens mães” sobre a ocorrência de abortos espontâneos e a maternidade no livro de memórias “Becoming Michelle Obama” (Tornando-me Michelle Obama).

Antes de se mudar para a Casa Branca com o marido, Barack, Michelle trabalhou como advogada e administradora de um hospital. Ao chegar à idade de 34 anos, se deu conta de que “o relógio biológico é real” e que “a produção de ovários é limitada”. Foi neste momento que decidiu apostar na fertilização in vitro para ser mãe.

“Nós precisávamos fazer IVF”, ressaltou a democrata, sobre o tratamento.

Com a fertilização, a família ganhou Malia, hoje com 20 anos, e Sasha, de 17.

“Acho que a pior coisa que podemos fazer umas com as outras, como mulheres, é não compartilhar a verdade sobre nossos corpos e sobre como eles funcionam”, destacou ela na entrevista exclusiva.

A entrevista completa com o âncora Robin Roberts irá ao ar na “ABC News” no domingo, às 21h (horário local). Na conversa, Michelle falará sobre a jornada da maternidade e sobre o livro de memórias que está prestes a lançar. A obra revela detalhes pessoais da vida da advogada, desde a infância em Chicago, os estudos em Princeton e a paixão com o marido. No começo da relação, ela insistiu que os dois deveriam ser amigos. Só cedeu no primeiro beijo.

“No momento em que me permiti sentir algo por Barack, os sentimentos vieram correndo. Uma mistura explosiva de luxúria, gratidão, realização”, escreveu ela, que ainda revela o momento em que o casal precisou procurar terapia para superar uma crise.

No aconselhamento de casal, segundo Michelle, os dois aprenderam a conversar sobre suas diferenças. A revelação também visa a encorajar jovens casais a procurarem ajuda, já que ela e Barack, “que tem um fenomenal casamento e se amam”, também trabalham na manutenção do relacionamento.

No livro, a primeira-dama conta a angústia da primeira campanha presidencial do marido, em 2007. Na ocasião, não estava preparada para lidar com os ataques de que não seria patriota, e sim, “uma mulher negra com raiva”. Mas o que mais a incomodou, como mostra a obra, foram as contínuas e falsas alegações de Donald Trump sobre a nacionalidade do marido.

Em 2011, o agora presidente americano e outros opositores questionaram se Obama era mesmo cidadão americano. Michelle descreveu estes ataques como “loucos e mesquinhos”, formados por preconceito e xenofobia, com objetivo de mobilizar politicamente parte da população.

“E se alguém com uma mente instável carregasse uma arma e dirigisse para Washington? E se essa pessoa fosse procurar nossas meninas? Donald Trump, com suas insinuações barulhentas e imprudentes, colocava em risco a segurança da minha família. E por isso, eu nunca o perdoaria”, destacou Michelle.

