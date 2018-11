Michigan se tornará o 10° Estado dos Estados Unidos a aprovar o uso recreativo da maconha

Michigan se transformará no 10º Estado do país a legalizar o consumo recreativo da maconha, depois que os eleitores aprovaram uma proposta com essa finalidade nas eleições de meio de mandato de terça-feira (6).

Como consequência disso, quase 80 milhões de americanos viverão em Estados onde o consumo recreativo de maconha é legal, ou seja, 25% da população total do país.

A medida de Michigan, que representa a colocação em prática de um sistema regulado de cultivo e venda, foi ratificada com 56% dos votos a favor.

“A campanha se focou em uma questão muito simples: fatos frente ao medo. Os dados dos outros nove Estados que legalizaram a maconha deixaram claro que a regulação e o pagamento de impostos são uma melhor solução”, disse Josh Hovey, porta-voz da chamada Coalizão para Regular a Maconha como o Álcool.

A proposta permitirá aos adultos de mais de 21 de anos possuir, cultivar e fumar quantidades pequenas de maconha legalmente.

Além da capital Washington, nove Estados tinham permitido até agora o consumo recreativo de maconha: Alasca, Colorado, Nevada, Oregon, Washington, Vermont, Maine, Massachusetts e Califórnia. Michigan é o primeiro Estado do meio oeste dos EUA a legalizar o consumo da maconha.

A essa lista seria preciso somar os mais de 30 Estados do país nos quais a maconha medicinal é legal.

A tendência crescente para a aceitação e regularização da maconha nos Estados Unidos, uma mudança significativa com relação à política de mão dura das últimas décadas contra as drogas, parece respaldada pela opinião pública.

Um recente pesquisa da firma Gallup, publicada em outubro, apontou que 66% dos americanos apoiam a legalização da maconha (sem especificar o uso), o que é considerado um recorde desde que a empresa de consultoria começou a perguntar sobre esse tema em 1969, quando só 12% da população havia mostrado apoio à causa.

Canadá

O Canadá se tornou, em outubro, o segundo país do mundo a legalizar o uso da maconha para fins recreativos, depois do Uruguai, que adotou a medida em 2013. As primeiras vendas foram realizadas na província de Terra Nova e Labrador, no leste canadense.

Os consumidores canadenses de maconha receberam outra boa notícia: horas antes da abertura de pontos de venda, um funcionário do governo federal comunicou via agências de notícias que o Canadá perdoará todos aqueles com condenações por posse de até 30 gramas de maconha – o novo limite legal. Além da posse de até 30 gramas, cada usuário pode cultivar até quatro pés de maconha em casa.

O Canadá permite o uso medicinal da maconha desde 2001, e o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau passou dois anos trabalhando para expandir a legislação e incluir o uso recreativo.

O Parlamento Canadense aprovou a legalização do uso recreativo da maconha em 19 de junho. O objetivo da medida é refletir melhor a opinião da sociedade sobre a maconha e estabelecer um sistema regulado para o comércio da droga.

