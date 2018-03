Micro e pequenas empresas curitibanas aproveitam para lucrar com a Páscoa

O período que antecede a Páscoa é de ótimas oportunidades para o comércio. Não são só as grandes empresas que aproveitam para faturar alto durante a época mais doce do ano. As micro e pequenas curitibanas também encontram na data uma ótima oportunidade para movimentar os seus negócios. Linhas exclusivas e atendimento diferenciado são alguns dos atrativos para agradar aos clientes com a chegada do coelhinho.

Vários estabelecimentos da capital paranaense estão preparando opções exclusivas para a Páscoa. A casa de chás especiais Chá com Alice, especializada também em doces finos, é um dos empreendimentos que resolveram investir na data. As opções vão desde a Caixinha Coelho recheada de mini trufas de chocolate meio amargo (150g – R$ 42) ao Moelleux au Chocolat (bolo de farinha de amêndoas, cacau e chocolate meio amargo, coberto com ganache de chocolate meio amargo, decorado com cenourinhas de morango – R$ 150).

“Para quem trabalha com doces, a Páscoa é sempre uma época mágica. Além do show de sabores, a data também é muito interessante financeiramente. Para conquistar o público investimos em receitas exclusivas e criativas, produzidas artesanalmente com insumos de muita qualidade. Dessa maneira, nossos produtos conseguem competir com as grandes empresas do segmento”, comenta a sócia proprietária do Chá com Alice, Simone Skorek.

Na Cookie Stories, primeira casa brasileira especializada em cookies, a Páscoa é sinônimo de muita criatividade. Um dos destaques do empreendimento, que conta com dois endereços em Curitiba, é o cookie em formato de meio ovo de Páscoa (R$ 25), recheados com Ninho e Nutella, S´mores ou Cookies´n Cream. As unidades da Cookie Stories vão disponibilizar, também, ovos de colher (R$ 60), feitos com chocolate Callebout e recheados com cookie e brigadeiro ou trufa de brownie.

Para a chocolateria C, especializada em chocolates Premium, a Páscoa é a principal data do ano, representando um aumento expressivo no faturamento. São meses de preparação até o lançamento da linha especial, que conta com uma grande variedade de produtos. Esse ano a inspiração das empresárias e irmãs Bibiana e Carolina Schneider foi o próprio cacau e o processo conhecido como “Bean To Bar”, onde a chocolateria é responsável por todas as etapas da produção. Uma das principais novidades da Cuore para a Páscoa 2018 são os ovos de corte (R$ 144), disponíveis em dois sabores: Gianduia brasileira (meio ovo recheado com gianduia de castanha de caju) e Nocciola (meio ovo recheado em 5 camadas diferentes).

Outra aposta da empresa é o atendimento diferenciado, já que a fábrica e a loja ficam no mesmo local, o que possibilita que o cliente não só conheça o processo de produção dos chocolates, como possa apreciar as criações ali mesmo, com cheirinho de chocolate e atendimento exclusivo. Além do mercado curitibano, a Cuore di Cacao vende seus chocolates para todo o Brasil. “A Páscoa é uma data extremamente importante para as empresas que produzem chocolate, pois ela representa aproximadamente 30% do faturamento anual. Portanto, o resultado da data impacta diretamente no resultado da empresa no ano como um todo”, completa Carolina Schneider.

