Micro-ônibus é arrastado para dentro de córrego durante temporal em São Paulo; 15 são resgatados

Um micro-ônibus foi arrastado para dentro de um córrego em Americana (SP) durante o temporal que atingiu a cidade no final da manhã desta quarta-feira (14). Quinze pessoas foram levadas para o Hospital Municipal. O coletivo fazia a linha Zanaga ao bairro Mathiensen.

Moradores da região onde ocorreu o acidente socorreram uma grávida de oito semanas que estava no veículo. De acordo com a Prefeitura, ela passa bem e vai passar por exames. De acordo com a Defesa Civil, choveu 27,2 milímetros em 40 minutos, mas o balanço fechado ainda não foi divulgado.

No Ribeirão Quilombo, em Americana, o registo de chuva nesta quarta-feira apontava 44,8 milímetros até às 13h20min, segundo a Sala de Monitoramento do Saisp (Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo). O caso aconteceu nas proximidades do Hospital Municipal, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

