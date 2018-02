O secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Minetto, informou que o governo do Estado deve construir 979 microaçudes em pequenas propriedades rurais de 99 municípios gaúchos. A ação faz parte do Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural, que tem por objetivo incentivar a agricultura familiar, estimulando a permanência das famílias no campo.

