Microcefalia: uma em cada 7 crianças teve cuidado completo

Somente uma em cada sete (14%) crianças com anomalias por zika recebeu o atendimento completo para a condição no Brasil no ano passado. Os dados se referem ao último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, criado para acompanhar a saúde de crianças brasileiras afetadas pelo vírus. O período é correspondente às semanas epidemiológicas de 1 a 52 (de 1/1 a 30/12).

