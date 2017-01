Microsoft cria sistema que ajuda a encontrar objetos perdidos pela casa

Perder as chaves é um hábito de muitas pessoas. Afinal, é normal que elas entrem em espaços ínfimos e se misturem entre objetos espalhados pela casa. No entanto, o costume de procurar por chaves perdidas pode estar chegando ao fim. A Microsoft registrou a patente de um novo sistema de realidade aumentada, que ajuda a encontrar e rastrear pequenos objetos perdidos.

De acordo com a patente registrada pela Microsoft, o sistema — que poderia ser usado no óculos de realidade aumentada HoloLens, por exemplo — registra a aparência e o formato destes objetos, acompanhando-os ao longo do dia. Se você os perder, basta informar o dispositivo que irá demarcar, digitalmente, onde eles foram vistos na última vez.

O mais interessante, porém, é que o sistema conta com funções coletivas: se uma outra pessoa, que também esteja usando um dispositivo de realidade aumentada, mover um objeto qualquer, todo sistema será avisado. Não será preciso se preocupar, por exemplo, com a faxina da semana: se algum objeto essencial for deslocado, o sistema de todos na casa será alertado para a mudança. (AE)

Comentários