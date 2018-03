A Microsoft lança um aplicativo para ajudar as pessoas cegas a se locomoverem nas cidades

A Microsoft já vem há anos aprimorando suas ferramentas para ajudar pessoas com a visão comprometida a navegar pelas cidades utilizando paisagens sonoras em 3D. Entre outras coisas, essa tecnologia assistiva ajuda usuários cegos a identificarem suas localizações usando seus smartphones e um fone de ouvido estéreo.

Agora é possível ter acesso a essa ferramenta através do aplicativo Soundscape, que lê o nome das ruas e principais pontos da cidade conforme o usuário caminha. Caso o usuário tenha alguma dúvida de onde está ou para onde caminhar para chegar ao destino desejado, basta sacar o celular, abrir o aplicativo e colocar os fones no ouvido para ser guiada por áudio.

Mas a ideia do app não é simplesmente levar o usuário do ponto A ao ponto B em segurança. O objetivo da gigante de Redmond com o Soundscape é enriquecer a experiência das pessoas cegas ao explorarem as cidades, dando a elas uma nova forma de se relacionar com o espaço que as cercam.

“Evitar obstáculos não é o problema, nós temos cães-guia, bengalas e habilidades adquiridas para isso. A lacuna é saber onde estão as coisas e ser capaz de decidir o que é do nosso interesse ao explorar as ruas”, declarou Erin Lauridsen, diretora de tecnologia em acessibilidade da LightHouse for the Blind.

O aplicativo Microsoft Soundscape está disponível para usuários iOS e é gratuito. Veja abaixo um vídeo que mostra como o app funciona e a opinião de usuários cegos sobre a tecnologia, disponível apenas em inglês.

