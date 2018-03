Midea lança loja digital no Brasil

Depois da Rússia, o Brasil é o segundo destino escolhido pela Midea para vender direto ao consumidor por meio de uma loja online disponível para computador, celular e tablet. Lançada em março, a Midea Store (www.mideastore.com.br) é uma vitrine com os produtos da linha residencial da marca. No canal, é possível encontrar itens para a cozinha, aspiradores de pó, lava e seca, eletroportáteis, adegas, freezers, frigobares, aparelhos de ar-condicionado, entre outros.

Ao lançar um e-commerce próprio, a marca líder mundial na produção de eletrodomésticos, pretende aumentar a capilaridade da sua operação no País, atingindo todas as regiões e facilitando o acesso do consumidor aos produtos que fabrica. Entre as vantagens para o consumidor, a Midea vai oferecer frete grátis para todo o País, pagamento em até 12 vezes sem juros para compras no cartão de crédito, até 12% de desconto no pagamento à vista e muitas promoções. Para conquistar o cliente que acessar o site, assim que ele se registrar, receberá um crédito de R$ 5 para usar na primeira compra.

“Nos últimos três anos a Midea se dedicou à consolidação da operação no país, ampliou portfólio, agregando novos produtos para equipar todos os ambientes da casa do consumidor e gerar conforto térmico. Agora nossa operação está madura e podemos investir em projetos como a Midea Store”, explica Head of E-Commerce da Midea Carrier, Érico Souza.

Segundo o executivo, ao montar um e-commerce próprio a Midea não pretende concorrer com seus parceiros varejistas, ao contrário, está seguindo uma tendência mundial de os fabricantes terem seu canal para venda direta ao consumidor. “Como vamos ter contato estreito com o cliente, vamos entender melhor o comportamento dele e seremos capazes de desenvolver produtos mais assertivos para abastecer o mercado nacional”, justifica Érico.

Com essa estratégia, a empresa pretende que a Midea Store traga novas oportunidades para os parceiros e clientes finais. O site vai contar ainda com atendimento via chat para tirar dúvidas dos consumidores e auxiliar na compra, um exclusivo serviço de televendas por meio do número (11) 4935-2399 e um e-mail contato@mideastore.com.br.

