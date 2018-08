Miguel Falabella destaca a importância de sonhar. Durante o segundo dia da Expoagas 2018, o ator contou sua trajetória e os caminhos que percorreu para alcançar o sucesso

O tempo chuvoso não espantou as pessoas, que lotaram o Teatro do Sesi, para assistir o ator, diretor e escritor Miguel Falabella, no segundo dia da 37º Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018, na manhã desta quarta-feira (22).

Falabella destacou a importância de sonhar e iniciou com um poema de Emily Dickinson, o qual considera um alimento para a busca do sucesso. “Temos que pensar nos nossos sonhos de forma concreta, dar nome para eles. É importante falar de sonho principalmente no momento em que estamos vivendo no Brasil. Precisamos ter de volta uma cultura humanista neste país”, enfatizou.

O ator contou sua trajetória e os caminhos que percorreu para alcançar o sucesso. “Eu dizia para o meu pai que precisava de aula particular de matemática e com o dinheiro estudava na escola de teatro Tablado. Foi assim que comecei”, lembra. E complementa: “sempre li muito. Escrevia e armazenava meus pensamentos e ideias em pastas coloridas. Muitas delas viraram personagens. Desde cedo sempre soube que queria ser ator e fiquei firme no meu propósito. Aprendi que em nenhum momento da vida podemos nos definir pelo olhar de outra pessoa”, relatou.

Para ele, sucesso não tem fórmula, mas ser original, ler poemas, ter disciplina, ser persistente e planejar são itens fundamentais. “Eu nunca deixo para amanhã. Nunca empurro com a barriga. Também precisamos acreditar nas pessoas. Cada uma delas tem algo especial. Somos como computadores programados desde muito jovens para seguir padrões. Apenas 5% do nosso cérebro determina a criatividade. Precisamos desprogramar as pessoas. Temos que buscar as originalidades da vida”.

Com atenção e bom humor, Miguel Falabella ainda respondeu a perguntas, tirou fotos, e até mesmo falou no telefone com uma fã, que tem o desejo de ser atriz. Incentivando o público que o assistiu, reforçou o tema principal da manhã, a busca pelos sonhos. “Busquem a originalidade, quebrem a rotina”, concluiu.

