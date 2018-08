Miguel Falabella será palestrante na Expoagas 2018. Palestra Magna acontecerá na quarta-feira (22), às 9h, no Teatro do SESI

Miguel Falabella será um dos palestrantes da 37ª edição da Expoagas. O evento, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), acontecerá entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos FIERGS. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.agas.com.br. Mais informações sobre a Expoagas 2018 pelo fone (51) 2118.5200 ou pelo e-mail expoagas@agas.com.br.

Com humor e motivação, o ator usa sua experiência de mais de 30 anos como “plano de fundo” para avaliar questões que vão desde relações interpessoais até a postura do ser humano em relação ao seu trabalho, sua posição, carreira, vida, fé e arte. Para ele, memórias nos ajudam a viver com mais sabedoria e se acompanhada de emoção, ajudam a tornar a vida mais pulsante. O tema da palestra é “Viver e Sonhar em Voz Alta” e tem como objetivo principal provocar nos participantes reflexões comportamentais sobre a relação entre sonhos e vida, no âmbito social e profissional.

Falabella além de ator, é dramaturgo, diretor, dublador, cineasta, escritor e apresentador de televisão brasileiro. É um artista bastante ativo no teatro e na televisão, entre outros muitos trabalhos, é conhecido por interpretar Caco Antibes no sitcom Sai de Baixo e por apresentar o Vídeo Show por mais de 15 anos. Atuou no grande sucesso Louro, Alto, Solteiro, Procura e escreveu também A Partilha, peça que ganhou versão para o cinema, com direção de Daniel Filho. E também lançou em 2011, o livro que faz parte do tema da sua palestra, Vivendo Em Voz Alta.

Mais informações sobre a Expoagas 2018 pelo fone (51) 2118.5200 ou pelo e-mail expoagas@agas.com.br.

Deixe seu comentário: