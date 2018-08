O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou nesta quinta-feira (23) a nomeação de um enviado especial para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com quem voltar a esse país na próxima semana. Em julho, Pompeo esteve em Pyonagyang para discutir o fim do programa nuclear do país. Ele se encontrou com o chanceler norte-coreano, Ri Yong-ho, e Kim Yong-chol, braço direito de Kim.

