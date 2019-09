Milene Raabe aposta em plataforma e-commerce para alcançar diferentes regiões do Brasil no mercado da moda feminina

Atendendo à demanda do setor, Milene Raabe lançou no final de julho o e-commerce de sua segunda marca de moda feminina, a Milene Raabe Prêt-à-Porter com peças inspiradas em grifes mundiais e nos principais estilistas do século XX. A escolha pelo ambiente virtual para apresentar sua coleção, tem o intuito de alcançar diferentes regiões do Brasil e de democratizar o estilo clássico pouco explorado no nosso país.

O estilo clássico, impresso no DNA da marca, está presente em Dress Coats, casacos estilo trench coat, vestidos em tweed, acessórios em pérolas, faixas de cintura e laços de cabelo, todos exclusivos e em quantidade limitada, como as criações das tradicionais maisons europeias.

A marca tem ainda inspiração em mulheres fortes e clássicas, que ditaram estilo, muito além da moda, como Jackie Kennedy Onassis, Audrey Hepburn, Diana Spencer e atualmente Kate Middleton, responsável pelo frescor jovial em peças tradicionais. Os quatro ícones foram homenageados em diferentes versões de casacos-vestidos, os Dress Coats, que foram produzidos para usar tanto como casaco, quanto como vestido.

Outro diferencial da plataforma é a possibilidade de escolher a roupa e os acessórios exclusivos em um só lugar, sem a necessidade de navegar em diferentes lojas, economizando, assim, tempo e dinheiro.

O e-commerce da marca disponibiliza quatro formas de pagamento: cartão de crédito, cartão de débito, depósito bancário e boleto. O prazo de entrega varia de 2 a 15 dias, considerando estoque, distâncias e eventuais feriados.

Milene Raabe trabalha há 13 anos na área jurídica e decidiu seguir o sonho de infância: criar suas próprias peças e se dedicar à moda. Graduada e pós-graduada em Direito, já realizou cursos de extensão, inclusive para a carreira diplomática, mas foi o período que morou em Londres que despertou o desejo de tornar profissional o sonho de trabalhar com moda.

