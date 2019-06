Miley Cyrus é assediada por fã durante passagem por Barcelona

Neste fim de semana rolou em Barcelona, na Espanha, mais uma edição do festival Primavera Sound, evento bem conhecido no âmbito internacional. A cantora Miley Cyrus apresentou em primeira mão as canções do EP “She is Coming”, lançado no último fim de semana.

Tudo estava tranquilo, até o momento em que a cantora chegou ao hotel que estava hospedada e foi vítima de uma situação desconfortável. Miley seguia ao lado do marido, Liam Hemsworth, cercada por seguranças, quando foi atacada por um homem. Nas imagens é possível ver que ele a puxa pelo cabelo e lhe dá um beijo no rosto. Confira:

Miley Cyrus was attacked and kissed by a man in a mob of fans, when trying to enter her car. pic.twitter.com/UT4iMYTxc8

Na sequência, é possível ver Miley sendo imediatamente retirada pelos seguranças e seguindo junto ao marido, visivelmente incomodada. Assustador!

Após o incidente, a cantora não ficou calada. Por meio das redes sociais, ela se manifestou sobre o caso: “Ela pode estar vestindo o que ela quiser. Ela pode ser virgem. Ela pode estar dormindo com cinco pessoas diferentes. Ela pode estar com o marido. Ela pode estar com a namorada. Ela pode estar nua. Ela não pode ser agarrada sem seu consentimento“, desabafou.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.

She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.

She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1

— Ashley O (@MileyCyrus) June 4, 2019