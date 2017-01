Miley Cyrus mostra bar de maconha que montou para festa de aniversário conjunta da irmã e namorado

A cantora Miley Cyrus compartilhou com seus seguidores no Instagram alguns detalhes da festa que organizou para o aniversário conjunto de sua irmã, Noah Cyrus, e de seu noivo, Liam Hemsworth. O principal destaque do evento foi um bar temático com vários tipos de produtos de maconha. Em uma das imagens, Miley aparece com um cigarro na boca e utilizando um colar com notas de 100 dólares em frente ao bar temático.

“Havia realmente um bar inteiro com bacias cheias de cigarro, chocolates de maconha e várias outras coisas de graça que podia ser consumidas por lá”, revelou uma convidada anônima ao site da revista US Weekly. A celebração foi no dia 13 de janeiro.

