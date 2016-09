Milhares de beneficiários da propina da Odebrecht

A Operação Omertà, no âmbito da Lava-Jato, deflagrada segunda-feira, e que levou à prisão o ex-ministro Antonio Palocci (Fazenda no governo Lula e Casa Civil na gestão de Dilma), por suspeita de recebimento de ao menos R$ 128 milhões de empreiteira. Um dos desdobramentos identificou propina decorrente das obras da Terceira Perimetral em Porto Alegre.

Nas mensagens por celular e também por e-mail capturadas nos arquivos dos alvos da Omertà, inclusive Marcelo Odebrecht – preso desde 19 de junho de 2015 pela Operação Erga Omnes, desdobramento da Lava-Jato – os investigadores encontraram milhares de citações a agentes públicos. O passo seguinte vem sendo identificar os nomes dos beneficiários da propina em vários pontos do País, a partir dos apelidos colocados nas planilhas.

Em pauta, o Uber

Se não surgir qualquer contratempo, será nesta quinta-feira a votação, na Câmara de Vereadores, do projeto que prevê a regulamentação, em Porto Alegre, do sistema de transporte individual de passageiros com uso de aplicativos, como o praticado pela empresa Uber. Com parecer favorável à proposta, o relator na Comissão de Constituição e Justiça, Mauro Zacher (PDT), está otimista sobre o desfecho do projeto, para o qual apresentou cinco emendas.

TRE tira da eleição filha do prefeito

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) reafirmou ontem a norma constitucional definidora da inelegibilidade por parentesco e considerou inelegível Daniele Farret, filha do atual prefeito de Santa Maria, José Farret (PP). O Tribunal entendeu que a inelegibilidade, no caso, tem comando restritivo, “aplicada com o desiderato de limitar a candidatura de parentes de chefes do Executivo nos três planos – federal, estadual e municipal – e evitar a perpetração de grupamentos sanguíneos ou afins na detenção do poder. Inequívoca a incidência da regra constitucional ao caso concreto” e manteve a decisão de primeiro grau.

Fim da propaganda no rádio e TV

Pelo calendário eleitoral, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão termina na quinta-feira, dia 29, data-limite também para a realização de debate no rádio e na televisão.

Suspensas ações sobre alteração na correção do FGTS

Em meio ao intenso noticiário eleitoral, não ganhou maior destaque a notícia de que o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Benedito Gonçalves determinou a suspensão, em território nacional, de todos os processos que discutam a possibilidade de a Taxa Referencial ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A suspensão vale até que a Primeira Seção do STJ julgue o recurso especial que discute o tema.

