Milhares de estudantes são sorteados para ir em jogo entre Uruguai e Japão pela Copa América

O segundo jogo da Copa América na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, contou com a presença de quase 3 mil crianças contempladas com ingressos sociais. A ação foi uma parceria entre a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer e a Conmebol, que cedeu os ingressos. Além da empolgação de milhares de torcedores uruguaios e alguns japoneses que vieram prestigiar suas seleções, os adolescentes contemplados com a ação fizeram a festa na Arena.

Neste segundo lote, foram distribuídos 1,8 mil ingressos para alunos de escolas públicas (31 escolas estaduais e municipais) e associações com projetos sociais esportivos. Entidades esportivas ficaram com os outros 1,2 mil ingressos. Duas escolas foram selecionadas por um motivo especial: carregam no nome os países que se enfrentaram em campo, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Uruguai e a Escola Estadual Japão, ambas na capital gaúcha.

O secretário João Derly recepcionou as crianças na esplanada do estádio. “Estou emocionado de ver a alegria dessas crianças chegando aqui na Arena. Como ex-atleta, sei o quanto o esporte pode mudar vidas e essas crianças das escolas e entidades estão sendo estimuladas a praticar e a participar de eventos esportivos”.

No jogo desta quinta (20), 24 crianças e quatro adultos da associação esportiva Naji Academia de Judô também foram ao estádio vestindo parte do kimono. Rafaela Nitz, professora e proprietária da escola, comemorou a iniciativa: “As crianças nem acreditaram que iriam ver a seleção japonesa e imediatamente pediram para vir de kimono. Eles ficaram eufóricos quando souberam da ação“, contou.

