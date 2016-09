Milhares de gaúchos acompanham o desfile da Revolução Farroupilha em Porto Alegre

Milhares de pessoas prestigiaram o desfile cívico-militar e tradicionalista em homenagem aos 181 anos da Revolução Farroupilha, na manhã desta terça-feira (20), na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre.

Com o tema República das Carretas, inspirado no romance de Barbosa Lessa, o desfile temático teve a participação de 3 mil tradicionalistas, sendo alguns sobre carretas e 1,5 mil cavalarianos de entidades do Movimento Tradicionalista Gaúcho, além de militares e policiais civis. O desfile começou com a apresentação da patrona Neusa Secchi, prendas e peões.

Como demanda a tradição, o desfile celebrou os momentos marcantes da revolução, que teve início no dia 20 de setembro 1835 e terminou em março de 1845. O governador José Ivo Sartori, o prefeito José Fortunati, entre outras autoridades, acompanharam o desfile.

“A Revolução Farroupilha é um marco importante na vida e na consciência de todos os gaúchos, na medida em que a luta contra a centralização excessiva produz uma consciência que vai passando de geração em geração para construirmos um dia, quem sabe, uma federação de verdade”, ressaltou o governador.

Comentários