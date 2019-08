Milhares de pessoas participam de guerra de tomates em cidade da Espanha

Milhares de pessoas atiraram toneladas de tomates umas nas outras nesta quarta-feira (28), farreando na massa vermelha aos seus pés na cidade de Buñol, na Espanha. Os organizadores do festival anual “La Tomatina” usaram seis caminhões para lançar 145 toneladas de tomates mais que maduros à plateia, logo convertendo a cidade em um mar rosa e vermelho. As informações são da agência de notícias Reuters.

Alguns participantes usavam óculos de segurança para proteger os olhos, e alguns edifícios foram cobertos de lona para preservar as paredes, enquanto outros ficaram encharcados com a massa, uma cena digna de uma pintura de arte moderna.

Reza a lenda que a Tomatina surgiu de uma briga espontânea entre moradores do vilarejo em 1945.

Ela foi proibida durante algum tempo na década de 1950, o auge da ditadura do general Francisco Franco, mas sobreviveu e ganhou popularidade em toda a Espanha nos anos 1980. Hoje, ela atrai grandes multidões de visitantes, tanto espanhóis quanto estrangeiros.

A prefeitura distribuiu mais de 20 mil ingressos para o festival deste ano.

São Firmino

Em outro evento ocorrido no mês passado, as festividades de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha, terminaram com três pessoas chifradas no oitavo e último dia de festejos, elevando para oito o total de pessoas chifradas entre os 35 feridos hospitalizados durante o evento.

Outras centenas de pessoas ficaram levemente feridas. A Cruz Vermelha anunciou que prestou atendimento a 655 pessoas durante a semana, incluindo 504 participantes das corridas.

As festas de São Firmino acontecem de 6 a 14 de julho. São as mais famosas da Espanha e, todos os anos, atraem milhares de turistas do mundo inteiro.

Durante uma semana, todas as manhãs às 8h centenas de pessoas de camisa e calça brancas com lenço e cinto vermelhos tentam chegar o mais próximo possível de seis touros – ladeados por seis novilhos – enquanto percorrem as ruas estreitas da cidade.

O percurso termina na arena onde esses touros são mortos à tarde pelos grandes nomes das touradas.

A corrida ou “encierro” faz a cada ano vários feridos.

No último dia, o maior dos seis touros liberados se viu isolado e começou a atacar os corredores em seu caminho. Dois australianos, de 27 e 30 anos – além de um espanhol, de 25 –, foram feridos pelo animal, que pesa meia tonelada, disseram autoridades regionais.

No ano passado, duas pessoas foram chifradas. Desde o início da compilação destes dados, em 1911, pelo menos 16 pessoas morreram nas festividades – o último caso em 2009.

Em 2018, 42 pessoas ficaram feridas, sendo duas chifradas.