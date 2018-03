Milhares de russos protestaram nesta terça (27) na praça central de Kemerovo, culpando as autoridades pela morte de ao menos 64 pessoas no incêndio, entre elas 41 crianças. O incêndio, ocorrido no domingo (25), destruiu o shopping Zimnyaya Vishnia. O lugar era um destino popular para famílias e estava cheio quando foi atingido pelas chamas, no primeiro dia das férias escolares.

