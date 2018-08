As primeiras áreas destinadas à cultura do milho para a safra 2018-2019 começam a ser implantadas na Fronteira Noroeste, tradicional produtora de milho e confecção de silagem. De acordo com a Emater/RS-Ascar, algumas áreas já estão em estágio de emergência. Técnicos estimam que tenham sido implantados, até o momento, aproximados 10 mil hectares.

