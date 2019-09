Milhões de buracos negros passam pela Via Láctea mais rápidos do que balas, dizem astrônomos

Os astrônomos explicam que a Via Láctea pode estar cheia de buracos negros que atravessam a galáxia em velocidades mais rápidas do que as de uma bala.

Um estudo recente indica que a grande maioria dos buracos negros da nossa galáxia está viajando a velocidades incríveis devido ao impulso de recuo que recebem após o colapso de uma supernova.

Contudo, os pesquisadores dizem agora que os buracos negros podem ser violentamente impelidos através da galáxia como resultado do recuo de uma supernova – um efeito conhecido como o pontapé de Blaauw. Este efeito foi previamente observado em estrelas de nêutrons e agora os cientistas dizem que os buracos negros são propensos ao mesmo efeito.

De fato, a pesquisa sugere que essas explosões são tão poderosas que podem “chutar” os buracos negros através da galáxia a velocidades superiores a 70 km/s, escreve a Science Alert.

Correndo pela galáxia

Um grupo de cientistas da Universidade de Curtin (Austrália) e do ICRAR (Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia) analisou órbitas de 16 sistemas de estrelas duplas, nas quais uma estrela colapsou e formou um buraco negro.

“Nós rastreamos como esses sistemas estavam se movendo em nossa galáxia – então, descobrimos suas velocidades hoje, retrocedemos no tempo e tentamos entender qual era a velocidade do sistema quando ele nasceu, individualmente para cada um desses 16 sistemas”, disse a astrônoma Pikky Atri do ICRAR.

Através da pesquisa, foi possível determinar que 12 dos 16 sistemas estudados apresentaram altas velocidades que potencialmente indicam que tal “pontapé” ocorreu no passado.

“Com base nas velocidades, você pode realmente descobrir se eles nasceram com uma explosão de supernova, ou se as estrelas apenas colapsaram diretamente sobre si mesmas sem uma explosão de supernova”, complementou.