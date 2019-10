Milhões de pessoas podem ficar sem energia na Califórnia por causa de incêndios

Milhões de californianos enfrentam cortes de energia, enquanto os bombeiros continuam a combater uma onda de incêndios no Estado norte-americano. A companhia Pacific Gas & Electric (PG&E) informou que pode precisar interromper o fornecimento de energia em 36 municípios, em meio a previsões de um “evento histórico de ventos”, capaz de danificar as instalações e causar novos incêndios. Los Angeles e Sonoma estão em estado de emergência. As informações são do jornal O Globo.

A PG&E disse também estar inspecionando as linhas e restaurando o serviço em algumas áreas. Cerca de 180 mil clientes no Norte da Califórnia já tiveram o fornecimento interrompido, numa ação que visa a reduzir o risco de incêndios acidentais. Os cortes preventivos também afetaram milhares de usuários mais ao sul.

No passado, a PG&E, a maior empresa de serviços públicos da Califórnia, foi responsável por vários incêndios florestais no estado.

Os bombeiros trabalharam intensamente, na sexta-feira, no combate a vários incêndios florestais que destruíram casas e levaram à evacuação de milhares de pessoas, enquanto 18 milhões estão sob ameaça na região sul do Estado.

Ao menos 50 mil pessoas receberam a ordem de abandonar suas casas devido ao chamado incêndio Tick, perto de Santa Clarita, que devastou quase 1.800 hectares e estava controlado em apenas 5% na manhã de sexta.

O incêndio levou ao fechamento de todas as escolas da região, assim como de uma importante autopista, o que transformou o trânsito em pesadelo durante a manhã. Novas evacuações foram ordenadas na área, no mesmo período, depois que o fogo continuou se propagando durante a noite, impulsionado pelos chamados ventos de Santa Ana, que sopravam a 105 km/h.

Ao menos 600 bombeiros apoiados por aviões-tanque e helicópteros combatiam as chamas que ameaçavam cerca de 10.000 construções, disseram as autoridades.

Seis casas foram destruídas pelas chamas, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Daryl Osby, em uma coletiva de imprensa na qual afirmou que o número pode aumentar.

México

No México, incêndios intensos na costa da Baixa Califórnia, no noroeste do país, deixaram três mortos e mais de 150 casas destruídas, segundo as autoridades locais.

O incidente mais grave ocorreu durante a madrugada no município de Tecate, na fronteira com os Estados Unidos, onde duas pessoas morreram cercadas pelas chamas.

Em Tijuana, vizinha a americana San Diego, os bombeiros atenderam a mais de 140 chamadas.

No lado americano, ao menos outros quatro incêndios foram registrados no sul da Califórnia esta semana, alimentados pelas temperaturas superiores a 30 graus Celsius e por uma umidade muito baixa.

18 milhões em alerta vermelho

Um alerta vermelho foi emitido na sexta-feira por condições propensas a incêndios em uma área onde vivem 18 milhões de pessoas.

Outros quatro incêndios florestais foram registrados na parte norte do Estado. O mais sério, o Kincaid, começou na noite de quarta-feira na região vinícola de Sonoma, o que também provocou evacuações.

O Serviço Meteorológico Nacional advertiu que a velocidade do vento diminuiria na sexta-feira à tarde, mas voltaria a aumentar neste domingo e na segunda-feira na parte sul da Califórnia.

“Parece que vem outro Santa Ana”, disse o meteorologista Eric Boldt à AFP. “Esperamos ventos de força moderada (domingo e segunda), nada parecido com o que estamos experimentando neste momento.” No entanto, advertiu que as condições “criticamente secas” e com pouca umidade poderiam provocar grandes e perigosos incêndios.