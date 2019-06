O Ministério Público do Rio (MPRJ) investiga a atuação de milicianos na região de Santa Maria, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Segundo as denúncias, foram praticados homicídios, extorsão de dinheiro de moradores e abuso de mulheres e meninas. Até um estupro coletivo é apurado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco.

