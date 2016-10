Milionário diz que foi Deus quem mandou ele matar a ex-namorada

Um empresário americano milionário de 44 anos disse ter recebido “ordem de Deus” para matar a ex-namorada britânica de 28 por estrangulamento.

No tribunal, Sammy Almahri, se declarou culpado no homicídio de Nadine Aburas. Os dois haviam se conhecido no site de paquera para muçulmanos “MuslimMatch.com”. Ao saber que Nadine estava se encontrando com outro homem, o empresário ficou furioso e enciumado. Ele teria ameaçado: “Você vai para o inferno”.

Em dezembro de 2014, ele foi para Nova York (EUA) e se hospedou em um hotel próximo da casa da ex. No último dia do ano, o corpo de Nadine foi encontrado. Sammy fugira para Doha (Qatar), mas acabou preso pela Interpol quando estava na Tanzânia e levado ao Reino Unido.

