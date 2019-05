Milionário faz doação para menino peruano que utilizava iluminação pública para estudar

Após imagens de um garoto peruano viralizaram em redes sociais, o milionário Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, do Bahrein, se comoveu com a história e resolveu ajudar o menino. O motivo da comoção foi um vídeo que mostrava o garoto de 12 anos estudando na rua para aproveitar a iluminação pública, já que sua casa não tinha eletricidade.

Mubarak viajou até o Peru e se encontrou com Víctor Martín Angulo Córdova na cidade de Moche, na província de Trujillo, depois que seu advogado teve bastante trabalho para encontrá-lo.

Fazem parte das doações do milionário ao menino uma casa nova para ele e a família, além do financiamento de um pequeno negócio para sua mãe e US$ 2 mil. Segundo informações do jornal local “La República”, ele ainda prometeu ajudar com recursos para a escola frequentada por Víctor.