Militar brasileiro é preso na Espanha por porte de drogas

Um militar brasileiro foi preso, nesta terça-feira (25), no aeroporto de Sevilha, na Espanha, suspeito de transportar entorpecentes. Segundo informações do Comando da Aeronáutica, ele estava em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). O nome do militar não foi divulgado. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a informação em seu Twitter.

O Ministério da Defesa emitiu uma nota informando sobre o episódio e destacando que os fatos seguem sendo apurados. O texto divulgado também disse que um inquérito sobre o caso já foi instaurado e que a pasta repudia “atos dessa natureza”. Ainda não há detalhes sobre o tipo e quantidade de entorpecentes encontradas com o militar. O governo também não informou ainda que tipo de missão oficial o suspeito cumpria no país europeu.

Deixe seu comentário: