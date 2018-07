Militar é encontrado com tiro na cabeça em quartel

Um cabo do Exército brasileiro foi encontrado baleado na cabeça dentro do alojamento em um quartel, na Zona Norte de São Paulo, na terça-feira (24). Um inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar o que provocou a morte. Segundo o Comando Militar do Sudeste, o cabo Antônio Domingos Bezerra Neto, de 21 anos, foi encontrado no chão com um tiro na cabeça no alojamento do pessoal.