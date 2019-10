Militares brasileiros interrogam sargento da FAB preso com cocaína na Espanha

O sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, preso desde o dia 26 de julho em Sevilha, na Espanha, acusado de tráfico de drogas, recebeu há alguns dias a visita de uma comitiva de militares brasileiros que viajaram ao país europeu para interrogá-lo sobre o caso.

De acordo com informações do jornal “Diario de Sevilla” e confirmadas por fontes ligadas ao caso, os militares brasileiros foram à Promotoria de Cooperação Internacional, em Sevilha, para interrogar o acusado, preso preventivamente, e descobrir, entre outros detalhes, se ele já havia cometido algum crime anteriormente.

No entanto, o sargento não quis depor e apenas defendeu as pessoas que o acompanhavam no momento em que ele foi detido, alegando que nenhuma delas teve envolvimento com o caso.

O militar brasileiro foi preso pela Guarda Civil espanhola com 39 quilos de cocaína dentro de uma mala quando acompanhava uma comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajava para o Japão, onde participaria da cúpula do G20.

Habeas corpus

No mês passado, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo, julgou inviável o habeas corpus (HC) 175174, por meio do qual o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues pedia o trancamento do inquérito policial no qual é investigado por tráfico de drogas.

A defesa questiona ato de ministro do Superior Tribunal Militar que, ‘diante da ausência de documentos necessários para a análise do pedido’, determinou a realização de diligências para posterior análise da medida liminar.

No Supremo, a defesa sustenta que o segundo-sargento ‘está sendo investigado pelos mesmos fatos no Brasil e na Espanha’, o que caracterizaria dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), e pede o trancamento do inquérito policial.

Ao negar o trâmite do habeas corpus, Cármen anotou que a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.

O pedido no Tribunal Militar está pendente, pois ainda não houve a análise da liminar. Assim, para a ministra, o caso se enquadra na Súmula 691 do STF, que veda o trâmite de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

Na avaliação da relatora, ‘não há no caso flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais que justifique o afastamento da súmula’.

Cármen observou, ainda, que, embora o relator no STM tenha se reservado para apreciar as questões postas pela defesa após a complementação da instrução, ele assentou, com base nos elementos disponíveis, que o militar não estaria sendo processado pelos mesmos fatos aqui e na Espanha.

