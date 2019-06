Militares brasileiros viajam para o Congo em missão de paz da ONU

Treze militares das Forças Armadas brasileiras viajam neste sábado (22), para a República Democrática do Congo, a fim de participarem da MONUSCO, uma missão de paz das Organizações das Nações Unidas (ONU) na região.

De acordo com o Tenente Coronel Adelmo de Sousa Carvalho Filho, esta é uma oportunidade ímpar para o Brasil atuar na manutenção de paz na região e tentar neutralizar os grupos armados.

O militar da Marinha do Brasil ressaltou que a MONUSCO será importante para o progresso das Forças Armadas brasileiras. “É uma oportunidade única de fazer intercâmbio com outras Forças Armadas. Conhecer outras culturas e ambientes de selva que a gente só vê na televisão”, destacou o militar que serve no Batalhão Tonelero, uma das organizações de tropas especiais da Força Naval.

Os brasileiros foram chamados para atuarem juntos à Brigada de Intervenção no combate aos grupos armados e também às doenças tropicais, em uma missão que deve durar cerca de seis meses.

Deixe seu comentário: