A polícia estava retirando nesta sexta-feira (2) mais de 6 mil moradores de Whaley Bridge, no Centro da Inglaterra, por causa do risco de rompimento de uma represa fortemente danificada pelas chuvas. Segundo a polícia, um helicóptero Chinook da Força Aérea Real depositou 400 toneladas de uma mistura de areia, cascalho e pedra na parede do reservatório para reforçá-lo.