Uma equipe da Marinha do Brasil interrompeu nesta sexta-feira (30) o trabalho de cobertura jornalística da visita do presidente Michel Temer à Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Os marinheiros abordaram e escoltaram para longe da área uma lancha alugada por equipes de reportagem para tentar registrar a presença de Temer.

Ele passa o fim do ano em uma instalação militar na região. Os militares submeteram o barco a uma vistoria rigorosa e alegaram que faltava o Documento de Identificação da Embarcação, que teria sido esquecido. Os jornalistas foram deixados em um ponto distante, enquanto o barco foi levado à delegacia da Capitania dos Portos, supostamente para ter regularizada sua situação.

O procedimento é parte do esquema de segurança na área, comandando pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. (AE)

