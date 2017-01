Militares fazem acordo para comprar novos blindados ao custo de mais de 6 bilhões de reais

O Exército pretende gastar nos próximos anos 6,3 bilhões de reais para atualizar e equipar sua frota de veículos blindados. O governo de Michel Temer fechou em 2016 dois contratos envolvendo os blindados Guarani: um deles com a montadora Iveco e outro com a subsidiária brasileira da fabricante israelense de armamentos Elbit.

O contrato com a Iveco, de 6 bilhões de reais, prevê a entrega de 1.580 veículos blindados até 2035. Com a empresa Ares, ligada à israelense Elbit, o prazo é mais curto. Serão 215 torres de armamentos para equipar esses veículos, ao custo de 328 milhões de reais, entregues ao longo dos próximos quatro anos.

O Exército informou que os pagamentos dependerão da disponibilidade de recursos do governo federal para esses projetos e que, no caso das torres, o cronograma ainda não foi definido e será montado “conforme a descentralização de recursos” do governo.

Disse ainda que os compromissos com as contratadas podem ser ajustados ao longo da vigência do acordo. (Folhapress)

