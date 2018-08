Os dois militares mortos durante operações das Forças Armadas nos complexos do Alemão e da Penha, foram sepultados nesta terça-feira (21) no Cemitério do Mucajá, em Japeri, Baixada Fluminense, cidade onde ambos moravam. Essas foram as primeiras mortes de militares registradas desde que começou a intervenção federal na segurança do Rio, há seis meses.

