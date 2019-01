Militares são flagrados dançando a música “O nome dela é Jenifer” em navio oficial da Marinha

Em um vídeo que circula na internet, militares da Marinha do Brasil são flagrados dançando a música “O nome dela é Jenifer”, do cantor Gabriel Diniz, em cima do navio de Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, no Rio de Janeiro.

Sobre o caso, a Marinha divulgou uma nota em que afirma que o comportamento dos militares é incompatível com as tradições da corporação e que foi instaurado um procedimento administrativo sobre o caso.

“A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Comunicação Social da Marinha, participa que o navio do vídeo é o Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, sediado no Rio de Janeiro.

Durante estágio de mar de militares, foi constatado comportamento completamente incompatível com as tradições da Marinha.

Assim, para ampliar a apuração do ocorrido, foi instaurado um procedimento administrativo; cuja conclusão, certamente, conterá as propostas pertinentes as necessárias correções no inaceitável comportamento.”

Caso semelhante

Em 2015, um vídeo circulou em redes sociais mostrando soldados do Exército fardados, dançando e brincando com armas. Eles cantavam funk durante o expediente em Brasília. Os militares pertenciam ao 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, tropa responsável pela guarda presidencial e popularmente conhecida como Dragões da Independência.

O registro foi feito em espaço aberto, no meio de árvores. O Exército não informou o local exato da gravação. De acordo com as Forças Armadas, o registro aconteceu em 2014 e os homens foram expulsos após investigação. Nas imagens, os militares dançavam ao som da música “Muito Louco de Balinha”. Cinco homens engatilhavam as carabinas, enquanto os cartuchos de munição caíam no chão, no ritmo da música. Um sexto soldado filmava a ação.

Desafios são realizados sem problemas na PM

Fim de ano é sempre marcado por comemorações. Festas em família, confraternizações entre colegas de trabalho e presentes para pessoas queridas dão o tom festivo do mês de dezembro. E a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) não quis ficar de fora desse clima em 2018. Ao som de Happy, de Pharrel Williams, a corporação não se incomodou com o peso das fardas e começou a dançar em um vídeo que está fazendo sucesso nas redes sociais.

Em menos de 24 horas, o vídeo foi visto mais de 3 milhões de vezes só no Facebook, se tornando uma das publicações mais curtidas da página da PMDF. E o sucesso não acabou tão cedo, já que a PMDF lançou um desafio: “Desafiamos as polícias da Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás para reproduzirem o vídeo.” (Confira o vídeo da PMDF no endereço: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q9kB5xp83l0)

