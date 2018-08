Um militar venezuelano morreu após a explosão de uma mina terrestre no município de Catatumbo, Noroeste da Venezuela. Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente, que ocorreu na tarde de domingo (5). A informação é da agência France Presse. Ele e os dois outros militares patrulhavam uma área na fronteira oeste com a Colômbia quando a mina explodiu

Deixe seu comentário: