A primeira sessão do ano do projeto CineMaterna no GNC Cinema do Praia de Belas vai fazer muita gente rir com a exibição da comédia “Minha Mãe é uma Peça 2”. O longa nacional dirigido por César Rodrigues acontece na sessão das 14h no dia 18 de janeiro (quarta-feira). Na sessão do CineMaterna a sala é adaptada visando o conforto dos pequenos: som reduzido, trocador de fraldas, ar-condicionado mais suave e ambiente levemente iluminado.

