Minhocas gigantes invadem pátio de escola

Uma escola do leste de Taiwan foi invadida por minhocas gigantes após uma forte onda de chuvas atingir o país. Em um vídeo é possível ver centenas de minhocas tomando o pátio do colégio enquanto o zelador tenta varrê-las para longe do local. Segundo a aluna Ya Beng, essa não é a primeira vez que o local é “visitado” pelas minhocas. “Há alguns anos a mesma pista estava repleta destas minhocas, num dia de competições e também após uma semana de chuva”, relatou.

