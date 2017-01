Ministério confirma 8ª morte por febre amarela contraída em Minas Gerais

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (18) a morte de oito pessoas em decorrência da febre amarela em Minas Gerais. Segundo a pasta, exames nas amostras de sangue desses pacientes detectaram a presença do vírus. Ao todo, 53 mortes registradas no Leste mineiro são investigadas por suposta relação com a doença.

Em quatro das oito mortes confirmadas, o ministério já conseguiu confirmar que a doença foi contraída no meio rural – é a chamada febre amarela silvestre. Nos outros quatro, o governo ainda investiga a possibilidade de que a aplicação da vacina contra febre amarela, que contém o vírus vivo atenuado, tenha causado os óbitos. Não há registro ou suspeita de contágio em ambiente urbano.

“A vacina, em algumas situações, pode vir a causar febre amarela. Nos últimos anos, a gente não tem registro importante de febre amarela vacinal. Em situações em que você vacina um número grande pessoas, pode haver. Em especial, em pessoas que não têm indicação de vacinação, por exemplo, pessoas com imunossupressão [imunidade baixa]”, declarou o diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis do ministério, Eduardo Hage.

Até a tarde desta quarta, a pasta listava 206 casos suspeitos de febre amarela em 29 cidades do Leste mineiro. Destes pacientes, 53 pessoas morreram – incluindo as oito com relação comprovada com a doença.

Além do surto registrado em Minas Gerais, as equipes de saúde também acompanham seis casos suspeitos em quatro municípios do Espírito Santo. Por causa desses registros, os estados receberam 1,6 milhão e 500 mil doses extras da vacina, respectivamente.

