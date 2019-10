O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento instalou nesta quarta (30) a Câmara da Cerveja, com o objetivo de abrir um espaço de debates para o fomento e a diversificação da produção nacional, além de servir de canal para as demandas do setor, que responde por cerca de 2% do PIB brasileiro, movimentando R$ 100 bilhões por ano e gerando 2,7 milhões de empregos.