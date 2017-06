Ministério da Agricultura suspende a exportação de carnes de cinco frigoríficos para os Estados Unidos

Em nota, a JBS informou que “já encaminhou os esclarecimentos solicitados via ABIEC (Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes) e ressalta que não foram encontrados problemas relativos às instalações da planta ou de qualidade do produto”.

A Marfrig informou que “já está tomando todas as providências necessárias para atender as exigências do mercado americano nos seus processos produtivos e está atendendo a todas as etapas existentes estabelecidas pelo Ministério da Agricultura de forma técnica e imediata, visando o retorno dessas plantas para exportação para este mercado”. (AG)