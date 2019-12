Economia Ministério da Economia lança plataforma para acompanhar abertura e fechamento de empresas

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

A medida deve facilitar o entendimento sobre o funcionamento do mercado e o aquecimento dos setores da economia Foto: Reprodução Iniciativa tem por base princípios como a desburocratização. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Economia lançará, nas próximas semanas, uma plataforma que está sendo chamada de “Empresômetro”. A ideia é divulgar mensalmente um boletim com a quantidade de empresas que foram abertas ou fechadas no País e o tempo de criação das novas firmas.

A proposta se inspira na apresentação das estatísticas de emprego produzidas pelo ministério e vai qualificar as empresas segundo o tipo societário e segmento de atuação. As informações constarão em um mapa interativo, apontando os locais onde encontram-se as firmas.

Integrantes da Secretaria Especial de Desburocratização acreditam que a medida facilitará o entendimento sobre o funcionamento do mercado e o aquecimento dos setores da economia, de acordo com informações da Coluna Painel.

