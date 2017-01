MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o abre prazo para que universidades iniciem renovaÃ§Ã£o do Fies

O MEC (Ministério da Educação) abre nesta segunda-feira (09) o SisFies (Sistema Informatizado do Fies) para que as instituições de ensino superior iniciem o processo de renovação dos contratos do Fies (Financiamento Estudantil) firmados até 31 de dezembro de 2016. Posteriormente, a renovação deverá ser validada pelos estudantes.

Cada contrato de financiamento deve ser renovado (ou aditado) a cada novo semestre. Primeiro, o sistema, chamado SisFies, é aberto para que as instituições insiram os dados sobre os contratos dos estudantes. Depois, o sistema dá acesso aos estudantes, que verificam e validam as informações, para que então o procedimento de renovação contratual seja finalizado.

No caso de aditamentos não simplificados, ou seja, quando algum dado cadastral precisa ser alterado, como, por exemplo, o fiador, o processo tem uma etapa extra: ao acessar o SisFies, o estudante precisa emitir um Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) e entregá-lo ao banco que serve como agente financeiro do contrato. Primeiro semestre Para o aditamento referente ao primeiro semestre de 2017, o prazo foi prorrogado duas vezes por causa de problemas financeiros e técnicos. Segundo balanço final do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), após o fim do prazo final, cerca de 30 mil contratos, ou 2% do total, ficaram sem renovação. (AG)

