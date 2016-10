Ministério da Educação amplia carga horária de matemática e português no ensino fundamental nas escolas públicas

De acordo com o MEC, as escolas que fizerem parte da iniciativa poderão escolher entre acrescentar cinco ou 15 horas à jornada semanal dos alunos. Se optarem por adicionar cinco horas, os alunos terão atividades extras de acompanhamento pedagógico em português e matemática, logo antes ou depois do turno em que já estudam, ou concentradas apenas em alguns dias da semana, no contraturno. Caso escolham a ampliação de 15 horas, as crianças e jovens ficarão em período integral no colégio, todos os dias.