Ministério da Educação autoriza a abertura de quatro novos cursos de medicina no Rio Grande do Sul

O MEC (Mistério da Educação) divulgou nesta terça-feira (27) a lista das cidades e instituições de ensino superior privadas selecionadas para a oferta de cursos de medicina referente ao programa Mais Médicos. O Rio Grande do Sul ganhará novas faculdades de medicina em Erechim, Ijuí, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

No total, foram selecionadas as propostas de 37 cidades brasileiras. A publicação foi feita no Diário Oficial da União. A expectativa do MEC é de que sejam ofertadas pelos menos 2.460 vagas para a formação de médicos.

Agora, as mantenedoras de instituições de ensino que tiveram propostas selecionadas serão convocadas para a entrega da garantia de execução e assinatura de termo de compromisso, processo que deve ser concluído até outubro, segundo o MEC.

Também está previsto o monitoramento da implantação dos projetos apresentados. De acordo com cada proposta selecionada, esse processo pode ser realizado entre três e 18 meses. Confira a lista completa de municípios e instituições de ensino selecionadas pelo ministério.

Comentários