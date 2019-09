Ministério da Educação descongela 57% das bolsas da Capes que estavam suspensas

O Ministério da Educação anunciou nessa quarta-feira (11) que vai retomar 3.182 das 5.613 bolsas para cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que estavam congeladas. A decisão foi anunciada pelo ministro Abraham Weintraub, após reunião com a equipe econômica e com o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Anderson Correia.

De acordo com Weintraub, as prioridades serão os programas de pós-graduação com notas mais altas: 5, 6 e 7. “Nesse ano, R$22,5 milhões. Para o ano que vem estamos falando de uma expansão ao redor de R$600 milhões. Então você pega um número que você já tinha prévio, agrega R 600 milhões, e isso vai nos permitir expandir as bolsas 5, 6 e 7”.

O ministro explicou que os R$ 600 milhões adicionais que serão liberados pela equipe econômica vão garantir o pagamento de todas as bolsas de estudo em uso até o fim do ano que vem. De acordo com Abraham Weintraub, são cerca de 200 mil bolsas, sendo metade para profissionais de educação e a outra metade para os demais pesquisadores.

