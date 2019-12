Educação Ministério da Educação divulga calendário do Fies; inscrição começa em fevereiro

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Programa dá financiamento a estudantes universitários de baixa renda Foto: Divulgação Resultado estará disponível na internet, na página do programa e nas instituições de ensino superior participantes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O MEC (Ministério da Educação) publicou no diário Oficial da União, na terça-feira (24), o cronograma do primeiro semestre de 2020 do processo seletivo do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e do P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil).

As inscrições começam no dia 5 de fevereiro e vão até o dia 12 do mesmo mês. O primeiro resultado (pré-seleção ou pré-aprovação) será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2020.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e, atualmente, possui duas categorias: a primeira, oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos

Quem pode ser financiado pelo Fies?

Quem tiver renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos, para o financiamento do Fies; e entre três e cinco salários mínimos, para o P-Fies.

