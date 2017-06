MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o divulga a nova lista de aprovados no Prouni do segundo semestre

O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta segunda-feira (26) a segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre de 2017. Os alunos convocados devem apresentar a documentação nas instituições de ensino superior a partir de hoje. Quem não cumprir os prazos, perderá o direito à bolsa.

Nesta edição, são oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais, em instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. A lista de convocados na primeira chamada foi divulgada no dia 12 de junho.

No ano passado, na edição do meio do ano, foram oferecidas 125.442 bolsas, sendo 57.092 integrais e 68.350 parciais, ofertadas em 22.967 cursos de 901 instituições de ensino superior. Para disputar uma bolsa parcial ou integral, é necessário ter média de 450 pontos de nota mínima no Enem, ter sido aluno de escola pública ou bolsista em instituição particular e obedecer a alguns critérios socioeconômicos.

A bolsa integral é destinada aos estudantes que possuem renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já o teto da bolsa parcial, de 50% do valor da mensalidade, é de até três salários mínimo. (AG)

