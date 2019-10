Ministério da Educação divulga os locais das provas do Enem

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação, liberou, na manhã desta quarta-feira (16), o acesso ao cartão de confirmação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 com o local e o horário das provas.

Para acessar o documento, é necessário digitar o CPF e a senha cadastrada na inscrição na página do participante. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro (dois domingos) em 1.727 municípios brasileiros.

Mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas para esta edição do exame. Os portões dos locais das provas abrirão ao meio-dia e serão fechados às 13h.

