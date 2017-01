Ministério da Educação estuda aplicar Enem 2017 em dois domingos ou em um único dia

O governo estuda aplicar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em dois domingos ou até mesmo em um dia só. A ideia constará da consulta pública que o Ministério da Educação pretende lançar na próxima semana com sugestões de mudanças no teste, que tradicionalmente ocorre em um sábado e domingo consecutivos.

Um dos motivos seria evitar submeter os candidatos sabatistas a uma espera de mais de cinco horas, dentro das salas, antes do início das provas, que só ocorre para eles quando o sol se põe. Mas a mudança também busca uma redução nos gastos com o teste, que em 2016 custou 798,8 milhões de reais.

A secretária-executiva da pasta, Maria Helena Guimarães de Castro, afirmou que a ideia vem sendo amadurecida dentro de uma série de medidas que devem ser adotadas já em 2017 para focar o Enem nos participantes que pretendem usar o exame para entrar no ensino superior público e privado.

A maioria das universidades estatais utiliza a nota do teste na seleção dos candidatos, da mesma forma que o Fundo de Financiamento Estudantil e o Programa Universidade para Todos faz para preencher vagas em instituições particulares.

“Se vai ser em um dia ou dois, esse é o ponto principal. Mas não tem nada resolvido ainda. Claro que se fizer só em um dia, vai ter que fazer mudanças na prova. Fazer em dois domingos é uma outra hipótese”, disse a secretária.

Pelas regras atuais, os participantes sabatistas têm de entrar nos locais de prova no mesmo horário que os demais, ou seja, às 13h. Mas só começam a fazer a prova após o sol se pôr. Eles somaram 76,2 mil candidatos na edição passada do Enem.

Apesar do número absoluto significativo, representam menos de 1% dos 8,6 milhões de inscritos. Mesmo assim, manter a estrutura para atender aos sabatistas pode ter um custo elevado. Monitores e fiscais, por exemplo, têm jornada dobrada, além das dificuldades de logística para dar assistência a pequenos grupos em todo o País. (AG)

Comentários